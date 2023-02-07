ЕНП (единый налоговый платеж)

Для индивидуальной сверки ЕНС надо посетить налоговую инспекцию

Индивидуальная сверка сальдо на ЕНС будет проводиться в формате личного приема.

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Об этом сообщает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков в своем Telegram-чате.

Для этого налогоплательщику необходимо обратиться в свою инспекцию по вопросу несогласия с сальдо.

По результатам сверки, если это требуется, налоговики могут выдать справку об исполнении обязанности по уплате налогов по состоянию на дату формирования справки с корректными данными.

Ранее в письме от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@ ФНС сообщила, что взысканий не будет, пока не пройдут индивидуальные сверки.

Такие сверки по платежам за отчетные периоды до 2023 года будут проводить до 1 марта.

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