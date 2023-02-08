ЕНП (единый налоговый платеж)

Назначение платежа в платежке для ФНС значения не имеет

В поле 24 платежного поручения (назначение платежа) можно указывать что угодно, а можно вообще ничего не указывать.

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Об этом говорят московские налоговики, отвечая на вопросы участников вебинара, посвященного ЕНП.

«Поле 24 не влияет на распределение денежных средств. Для удобства вашего учета можете указывать там любое значение», – пишут специалисты УФНС.

Таким образом, бухгалтеры, например, могут:

  • в платежке на ЕНП (НДФЛ + взносы + НДС) расписать для себя в назначении платежа сумму конкретных налогов;
  • в платежке-02 указать, что это уведомление по конкретному налогу (кратко и понятно).

Добавим, что в приказе Минфина № 107н про поле 24 сказано, что там указывают информацию, необходимую для идентификации платежа.

То есть, формально это поле не должно быть пустым.

НДС

При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет

НДС с недвижимости, которая будет использоваться для деятельности без НДС, надо восстановить. По одной норме НК можно не восстанавливать НДС через 15 лет, по другой – через 10 лет.

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