Назначение платежа в платежке для ФНС значения не имеет

Об этом говорят московские налоговики, отвечая на вопросы участников вебинара, посвященного ЕНП.

«Поле 24 не влияет на распределение денежных средств. Для удобства вашего учета можете указывать там любое значение», – пишут специалисты УФНС.

Таким образом, бухгалтеры, например, могут:

в платежке на ЕНП (НДФЛ + взносы + НДС) расписать для себя в назначении платежа сумму конкретных налогов;

в платежке-02 указать, что это уведомление по конкретному налогу (кратко и понятно).

Добавим, что в приказе Минфина № 107н про поле 24 сказано, что там указывают информацию, необходимую для идентификации платежа.

То есть, формально это поле не должно быть пустым.