⚡⚡⚡ Утвердили статусы 01 и 02 для платежных поручений на ЕНС

Опубликован долгожданный приказ Минфина от 30.12.2022 № 199н, который вносит поправки в приказ № 107н с правилами платежек.

В поле 101 статус для всех налогоплательщиков – 01.

Если платежка применяется в качестве уведомления, статус для всех 02.

В поле «Получатель» во всех платежках надо указывать название компании или ФИО ИП. Указывать там адрес ИП через двойной слеш, как сейчас, не надо.

В платежке на ЕНП ОКТМО будет 0, но можно ставить свой ОКТМО.

В полях с периодом и т.д. 106 – 109 указывается 0.

В платежке-уведомлении надо ставить КБК конкретного налога и свой ОКТМО.

Также там указывается период с кодами МС, КВ, ПЛ, ГД. Например, МС.01.2023, КВ.01.2023, ПЛ.01.2023, ГД.00.2023.

В поле «Назначение платежа» указывают информацию, необходимую для идентификации платежа.

Причем это правило действует как для обычных платежек, так и для платежек-уведомлений.

В обновленном приказе № 107н нет правила, по которому поле «Назначение платежа» должно быть пустым, как это представлено на образце ФНС.