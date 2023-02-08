Вебинары для бухгалтеров

❓ Приготовили свои вопросы перед сдачей годовой отчетности? Завтра будем отвечать

В четверг для участников Сообщества профессиональных бухгалтеров пройдет вебинар.

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Вебинар «Годовая отчетность: изменения, рекомендации аудиторов, ФСБУ» начинается в 15:00 мск.

Приходите все, записывайтесь сегодня. Он бесплатный и бесспорно полезный.

Проведет его Елена Васильева, бизнес-тренер, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом и аудиторской компании.

На вебинаре разберем:

  • Изменения в формах годовой отчетности за 2022 год: налог на прибыль, НДС, налог на имущество организаций, НДФЛ, страховые взносы.
  • Изменения в учете, которые надо учесть при составлении бухгалтерской отчетности.
  • Проблемные вопросы перехода на ФСБУ 6, ФСБУ 25 и ФСБУ 14.
  • Новые ФСБУ и годовая бухгалтерская отчетность: на что обратить внимание.
  • Рекомендации аудиторским организациям по проведению аудита отчетности за 2022 год.
  • 6 ошибок при составлении бухгалтерской отчетности по результатам аудита, которые сделают ее недостоверной.

Вебинар – форма поддержки участников Сообщества профессиональных бухгалтеров. Становитесь участником нашего объединения и всегда найдете помощь в рабочих вопросах.

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