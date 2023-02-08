У компании «Ренессанс кредит» появился российский собственник

Можно ли зарабатывать больше, предоставляя покупателям рассрочку? А получить выплаты до того, как продадите товар? Или открыть счет, на который выгодно переводить полученную выручку? Ответ – да, если вы работаете с Ozon. На маркетплейсе платежные сервисы работают не только на покупателей, но и на продавцов.