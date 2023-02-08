Банки

У компании «Ренессанс кредит» появился российский собственник

До этого компания была связана с кипрским собственником, теперь деятельность «Ренессанс кредит» под контролем Михаила Прохорова и группы ОНЭКСИМ.

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Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова поменяла структуру владения банком «Ренессанс кредит», сообщает «Интерфакс».

Ранее «Ренессанс кредит» принадлежал ООО «Казначей-финансинвест», которой с 2019 года владела кипрская компания Doosti Enterprises Ltd.

Сейчас 99,99% перешли под контроль ООО «Группа Онэксим», которым владеет Михаил Прохоров.

Остальные 0,01% все также находятся у ООО «Ренессанс капитал—финансовый консультант».

В декабре 2021 года «Ренессанс кредит» собирались продать Совкомбанку, который через два месяца попал под американские санкции, и сделка не состоялась.

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