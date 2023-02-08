У компании «Ренессанс кредит» появился российский собственник

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова поменяла структуру владения банком «Ренессанс кредит», сообщает «Интерфакс».
Ранее «Ренессанс кредит» принадлежал ООО «Казначей-финансинвест», которой с 2019 года владела кипрская компания Doosti Enterprises Ltd.
Сейчас 99,99% перешли под контроль ООО «Группа Онэксим», которым владеет Михаил Прохоров.
Остальные 0,01% все также находятся у ООО «Ренессанс капитал—финансовый консультант».
В декабре 2021 года «Ренессанс кредит» собирались продать Совкомбанку, который через два месяца попал под американские санкции, и сделка не состоялась.