ЭДО

Сотрудники компаний смогут взаимодействовать с отделом кадров удаленно

Теперь запросить справки, подписать документы и подавать заявления можно в мобильном приложении VK HR Tek.

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Сервис кадрового документооборота VK HR Tek выпустил мобильное приложение для сотрудников компаний.

Пользователь может запрашивать справки, подписывать приказы, подавать заявления на отпуск или смену должности, изучать внутренние документы организации.

Приложение сокращает время на согласование договоров и подписание бумаг. Все заверить можно напрямую из приложения. Что удобно, особенно когда сотрудник в отъезде.

Мобильное приложение показывает статусы документов, количество дней отпуска и другую корпоративную информацию.

Скачать мобильную версию VK HR Tek можно в RuStore, Google Play и App Store.

Для первой авторизации нужно ввести номер телефона и СНИЛС, затем войти в приложение можно через Face ID или используя отпечаток пальца.

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