НК РФ

⚡ Ставки налогов в 2023 году менять не будут

В Правительстве не прорабатывают инициативы по изменению налоговых ставок в 2023 году.

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Изменение общих базовых параметров налоговой системы в этом году не планируется, заявили в Минфине.

Речь, в частности, идет о ставках налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также тарифах страховых взносов.

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