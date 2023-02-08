⚡ Ставки налогов в 2023 году менять не будут

Изменение общих базовых параметров налоговой системы в этом году не планируется, заявили в Минфине.
Речь, в частности, идет о ставках налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также тарифах страховых взносов.
В Правительстве не прорабатывают инициативы по изменению налоговых ставок в 2023 году.
Изменение общих базовых параметров налоговой системы в этом году не планируется, заявили в Минфине.
Речь, в частности, идет о ставках налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также тарифах страховых взносов.
Торгово-промышленная палата единогласно выбрала Татьяну Бакальчук председателем Российско-армянского делового совета.
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Это формат windfall tax, то есть однократное взимание налогов. Его сейчас обсуждают правительство и крупный бизнес. Уже известно, что компании заплатят взнос добровольно.
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Рублевые остатки конвертируют в евро, а переводы на рублевые счета не будут считаться полученными.
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