🫶 До красивой цифры не хватает одной вашей анкеты. Ждем в Сообществе профессиональных бухгалтеров

Карьера бухгалтера

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Блокировка счетов по 115-ФЗ

Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК

Сейчас все российские банки подключены к платформе «Знай своего клиента». Это значит, что они напрямую получают информацию от ЦБ о причастности клиентов к подозрительным операциям. Это нужно, как минимум, чтобы исключить нелегальное обналичивание средств и вывод их за границу. ЦБ уже обещает открыть доступ к платформе для малого и среднего бизнеса.

Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК

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