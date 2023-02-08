🫶 До красивой цифры не хватает одной вашей анкеты. Ждем в Сообществе профессиональных бухгалтеров

Заполнить анкету можно быстро и бесплатно.
Вступайте в Общероссийское объединение специалистов отрасли. Повышайте навыки, чтобы ваш статус в бухгалтерии стал выше.
Сообщество профессональных бухгалтеров готовится принять 500-го участника. Может, это будете вы?!
Заполнить анкету можно быстро и бесплатно.
Вступайте в Общероссийское объединение специалистов отрасли. Повышайте навыки, чтобы ваш статус в бухгалтерии стал выше.
Сообщество профессональных бухгалтеров готовится принять 500-го участника. Может, это будете вы?!
Новые статусы 01 и 02 для платежных поручений действуют для уплаты налогов и взносов, которые администрирует ФНС. Для взносов в СФР действуют свои правила.
Теперь запросить справки, подписать документы и подавать заявления можно в мобильном приложении VK HR Tek.
Больше всего вывозить зерно из страны имеют право ведущие экспортеры. Квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года.
Дневник бухгалтера.
В Правительстве не прорабатывают инициативы по изменению налоговых ставок в 2023 году.
Сейчас все российские банки подключены к платформе «Знай своего клиента». Это значит, что они напрямую получают информацию от ЦБ о причастности клиентов к подозрительным операциям. Это нужно, как минимум, чтобы исключить нелегальное обналичивание средств и вывод их за границу. ЦБ уже обещает открыть доступ к платформе для малого и среднего бизнеса.
До этого компания была связана с кипрским собственником, теперь деятельность «Ренессанс кредит» под контролем Михаила Прохорова и группы ОНЭКСИМ.
Во время обучения им будут ежемесячно платить стипендию из регионального бюджета, а раз в год еще и пособие на покупку учебной литературы, канцелярии.
При грамотном подходе расходы на РКО оборачиваются доходами и преимуществами.