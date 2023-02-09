Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес начнут лучше информировать о программах господдержки

Самый популярная программа поддержки предпринимателей – проект «1764». По нему в 2023 году уже заключено 970 кредитных договоров на 15 млрд рублей.

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов призвал усилить информирование бизнеса о доступных мерах поддержки предпринимателей в рамках нацпроекта МСП.

Самой массовой программой поддержки МСП оказался проект «1764». По нему на 1 января 2023 года выдали кредитов на 920 млрд рублей.

Сейчас Минэкономразвития заключает соглашения с банками о предоставлении субсидий в этом году. С 1 января 2023 года уже заключено 970 кредитных договоров на 15 млрд рублей.

Малый и средний бизнес по программе «1764» получает кредит на оборотные цели от 500 тыс. до 500 млн рублей сроком до трех лет.

На инвестиционные цели предприниматели могут взять до 2 млрд рублей на срок до 10 лет по ставке не больше 10,25% годовых.

Налоги, взносы, пошлины

Порядок списания безнадежной задолженности по налогам в 2023 году

С 1 января 2023 года введен Единый налоговый счет, в связи с этим обновлен и порядок списания безнадежных долгов. Теперь безнадежная задолженность по налогам, пеням, штрафам, страховым взносам отражается как отрицательное сальдо ЕНС.

Порядок списания безнадежной задолженности по налогам в 2023 году

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