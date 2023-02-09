С 1 сентября перевозчики будут бронировать время пересечения границы

Госдума приняла закон о бронировании времени пересечения границы для коммерческого транспорта, сообщает «RG.RU».

Из закона убрали положение о том, что всем без исключения автомобилистам придется бронировать время для проезда через границу.

В одобренной версии закона это правило касается только грузового транспорта.

Теперь российские и иностранные перевозчики, чтобы не создавать очередей при проезде пропускных пунктов, будут бронировать время пересечения границы.

Электронная очередь будет работать на загруженных участках границы.

Основные положения принятого закона вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Правительство подготовит дополнительные нормативные акты до 1 марта 2024 года.