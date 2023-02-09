Налог на имущество

ФНС напомнила правила уплаты имущественных налогов за 2022 год

28 февраля истекает единый срок уплаты налогов на имущество организаций за 2022 год.

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Авансовые платежи по ним необходимо уплатить в течение 2023 года – не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшими отчетными периодами.

Сроки действуют во всех регионах, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Организации представляют уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по ним в инспекцию по месту учета не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты. Оно направляется по ТКС или через Личный кабинет. Налогоплательщики, не указанные в п. 3 ст. 80 НК РФ, такое уведомление могут представить на бумаге.

Налоги, взносы, пошлины

Порядок списания безнадежной задолженности по налогам в 2023 году

С 1 января 2023 года введен Единый налоговый счет, в связи с этим обновлен и порядок списания безнадежных долгов. Теперь безнадежная задолженность по налогам, пеням, штрафам, страховым взносам отражается как отрицательное сальдо ЕНС.

Порядок списания безнадежной задолженности по налогам в 2023 году

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