ФНС напомнила правила уплаты имущественных налогов за 2022 год

Авансовые платежи по ним необходимо уплатить в течение 2023 года – не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшими отчетными периодами.
Сроки действуют во всех регионах, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Организации представляют уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по ним в инспекцию по месту учета не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты. Оно направляется по ТКС или через Личный кабинет. Налогоплательщики, не указанные в п. 3 ст. 80 НК РФ, такое уведомление могут представить на бумаге.