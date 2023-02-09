Музыкантам хотят дать налоговые льготы, как у айтишников

Такое предложение заложено в дорожную карту, которая направлена на согласование в Минкультуры, Минфин и Минцифры.
Цель нововведений – стимулирование производства отечественного музыкального контента и поддержка российских авторов и артистов, пишут «Ведомости».
Льготы такие:
- 0% налога на прибыль в региональный бюджет;
- нет НДС;
- пониженные страховые взносы.
- Условия для льгот:
- 70% доходов от музыкальной деятельности;
- госаккредитация в сфере музыки.
Льготы получат авторы, артисты, лейблы, музыкальные издательства, концертные организации и дистрибуторы.