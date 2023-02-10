ЕНП (единый налоговый платеж)

Ваше несогласие с актом сверки налоговики будут рассматривать 30 дней

На основании вашего заявления налоговики сформируют акт сверки. Если вы не согласны с суммой, надо направить в свою ИФНС обращение, подтверждающие документы и пояснение.

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Такую рекомендацию дает ФНС на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.

Речь идет об акте принадлежности сумм:

  • перечисленных в качестве ЕНП;
  • перечисленных не в качестве ЕНП.

Направить обращение и документы по разногласиям налогоплательщик может:

  • лично (через представителя по доверенности);
  • почтой (с уведомлением о вручении, описью вложения);
  • через личный кабинет;
  • по ТКС.

Налоговики рассмотрят акт сверки с разногласиями и приложенные к нему документы и направят ответ о результатах рассмотрения разногласий в течение 30 календарных дней.

Отчетность в СФР

Договор ГПХ надо включать в ЕФС-1 по дате договора, даже если он еще не действует

В подразделе 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 (вместо формы СЗВ-ТД) теперь отражают не только приемы / переводы / увольнения, но и заключение и расторжение договоров ГПХ. При заключении договора ГПХ срок сдачи отчета – на следующий рабочий день.

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