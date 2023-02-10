Ваше несогласие с актом сверки налоговики будут рассматривать 30 дней

Такую рекомендацию дает ФНС на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.
Речь идет об акте принадлежности сумм:
- перечисленных в качестве ЕНП;
- перечисленных не в качестве ЕНП.
Направить обращение и документы по разногласиям налогоплательщик может:
- лично (через представителя по доверенности);
- почтой (с уведомлением о вручении, описью вложения);
- через личный кабинет;
- по ТКС.
Налоговики рассмотрят акт сверки с разногласиями и приложенные к нему документы и направят ответ о результатах рассмотрения разногласий в течение 30 календарных дней.