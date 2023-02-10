⚡ Клерк.Конференция для бухгалтеров: запись открыта. Читайте, какие эксперты выступят и о чем расскажут

Программа конференции:
- Переход на ЕНП. Спикер: Екатерина Болдинова, налоговый адвокат.
- Изменения в годовой отчетности и другие важные изменения. Спикер: Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита».
- ЕФС-1 и изменения в кадровом учете. Спикер: Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям.
- Налоговые проверки – 2023. Спикер: Вячеслав Василевский, адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей».
Стоимость обучения – 1500 рублей. Записывайтесь.
На конференцию идут бесплатно:
- подписчики Клерк.Премиум;
- слушатели курсов повышения квалификации и профпереподготовки;
- аттестованные участники Сообщества профбухгалтеров.
Чтобы не платить за конференцию, подключите Клерк.Премиум (консультации+ разборы+обучение), запишитесь на курс или пройдите Аттестацию.
Подробная программа и больше информации о спикерах.