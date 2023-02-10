⚡ Клерк.Конференция для бухгалтеров: запись открыта. Читайте, какие эксперты выступят и о чем расскажут

Проводим нашу первую большую конференцию для всех бухгалтеров, кадровиков и руководителей: топ-эксперты расскажут о самых болевых точках 2023 года.

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Программа конференции:

  1.  Переход на ЕНП. Спикер: Екатерина Болдинова, налоговый адвокат.
  2.  Изменения в годовой отчетности и другие важные изменения. Спикер: Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита».
  3.  ЕФС-1 и изменения в кадровом учете. Спикер: Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям.
  4.  Налоговые проверки – 2023. Спикер: Вячеслав Василевский, адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей».

Стоимость обучения – 1500 рублей. Записывайтесь.

На конференцию идут бесплатно:

  • подписчики Клерк.Премиум;
  • слушатели курсов повышения квалификации и профпереподготовки;
  • аттестованные участники Сообщества профбухгалтеров.

Чтобы не платить за конференцию, подключите Клерк.Премиум (консультации+ разборы+обучение), запишитесь на курс или пройдите Аттестацию.

Подробная программа и больше информации о спикерах.

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