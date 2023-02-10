⚡ Клерк.Конференция для бухгалтеров: запись открыта. Читайте, какие эксперты выступят и о чем расскажут

Начало года обрушилось на бухгалтера как бочка с ледяной водой: новые отчеты, уведомления, новый фонд, новая уплата налогов. Мало того, что это все новое, оно ещё и не работает как надо. Неужели каждый месяц будет ощущаться за два? Решение, как сберечь нервную систему, все-таки есть.