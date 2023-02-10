Интернет и IT

В новых регионах создадут единого оператора мобильной связи

Сейчас в ДНР и ЛНР работает два местных оператора связи, а Херсонская и Запорожская области пользуются услугами крымских телеком-компаний.

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Правительство восстанавливает сети мобильной связи в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

До марта 2024 года Минцифры поручили построить больше 1,5 тыс. базовых станций, а также создать единого оператора связи, который будет работать с абонентами новых регионов.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что операторы связи смогут рассчитывать на поддержку государства.

В число мер входит снижение ставки налога на имущество, земельного налога, арендной платы для объектов связи, а также мораторий на проверки и лицензионные требования.

Сейчас в ДНР и ЛНР работает два оператора связи – «Феникс» и МКС («Мобильные коммуникационные системы»).

В Херсонской области с 21 мая 2022 года работает крымский интернет, а с 30 мая 2022 года – оператор мобильной связи «К-Телеком» начал обслуживать Херсонскую и Запорожскую области.

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