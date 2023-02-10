Государственные ведомства

Минздраву предложили запретить продавать сигареты на заправках

По мнению депутата Госдумы, курение за рулем негативно влияет на безопасность дорожного движения.

Версия для печати

Депутат Госдумы Султан Хамзаев отправил письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить продажу табачной продукции на АЗС. Об этом пишет «RT».

«Основные покупатели на АЗС, как правило, это клиенты-автомобилисты, которые затем продолжают движение после приобретения топлива, а курение за рулем также является негативным фактором в вопросе безопасности дорожного движения», – сказано в письме.

Сейчас действует запрет на продажу табачных изделий в образовательных учреждениях, в организациях медицины и культуры, на территориях автомобильных и железнодорожных вокзалов, в аэропортах.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Экономика России

Ключевая ставка –7,5%. ЦБ не стал ее менять третий раз подряд

Регулятор принимает такое решение на фоне замедления инфляции – по оценке Минэкономразвития, к 6 февраля она составила 11,7% в годовом выражении против 12,7% в середине декабря, когда ЦБ установил ставку в прошлый раз.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Маркетплейсы

На что селлеры обращают внимание при выборе маркетплейса

Продавцы смотрят на узнаваемость бренда маркетплейса, на удобную логистику, точную аналитику и стабильную работу личного кабинета. Но не все площадки соответствуют нужным параметрам. Большинство работает сразу с несколькими онлайн-ретейлерами одновременно.

Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры, мы знаем, как спасти ваши нервы! Записывайтесь на первую онлайн-конференцию «Клерка» прямо сейчас

Прошел всего месяц 2023 года, а многим уже хочется обратно в 2022й. Где не было никаких ЕНП, ЕФС-1 и прочих великолепных новшеств. Команда лучших экспертов «Клерка» спешит на помощь.

Бухгалтеры, мы знаем, как спасти ваши нервы! Записывайтесь на первую онлайн-конференцию «Клерка» прямо сейчас
Читать еще