Минздраву предложили запретить продавать сигареты на заправках

Депутат Госдумы Султан Хамзаев отправил письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить продажу табачной продукции на АЗС. Об этом пишет «RT».
«Основные покупатели на АЗС, как правило, это клиенты-автомобилисты, которые затем продолжают движение после приобретения топлива, а курение за рулем также является негативным фактором в вопросе безопасности дорожного движения», – сказано в письме.
Сейчас действует запрет на продажу табачных изделий в образовательных учреждениях, в организациях медицины и культуры, на территориях автомобильных и железнодорожных вокзалов, в аэропортах.