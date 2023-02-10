Малому и среднему бизнесу скорректируют нормативы

Власти собираются пересмотреть правила, по которым определяют, какие предприятия малые, а какие средние. После изменений предприятия не останутся без государственной поддержки.

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Комитет Совета Федерации по экономической политике собирается изменить критерии, которые определяют, какие компании малые, а какие средние. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сенатор Владимир Кравченко заявил, что сейчас идет перестройка экономики страны и прежде всего нужно пересмотреть нормы для компаний, которые выполняют задачи по импортозамещению и обороне.

Изменение пороговых значений проведут таким образом, чтобы получатели господдержки не остались без нее.

Эксперт в области МСП Наталья Горячая прокомментировала инициативу в своем телеграм-канале.

«Если они все потянут резину с этим вопросом, то средних предприятий (и без того их мало) станет еще меньше, представители малого бизнеса покинут страну, а микробизнесу можно будет пороги численности и выручки уменьшать, а не поднимать. Ибо спрос падает, граждан меньше, желания покупать уже нет», – сообщила Наталья Горячая.

Сейчас микропредприятием считается организация, где трудится до 15 человек. Если в штате до 100 сотрудников, то такую компанию относят к малой, а если от 101 до 250 сотрудников, то к средней.

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