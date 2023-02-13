Большинство физлиц получают налоговые льготы без заявления

Сведения, подтверждающие льготный статус, налоговики регулярно получают из СФР, органов соцзащиты и иных источников.

Поэтому беззаявительный порядок охватывает подавляющее большинство льготников.

Проверить свою льготу можно через личный кабинет.

Если ваша льгота там не учтена, придется подать заявление (КНД 1150063). Подтверждающие документы прикладывать не обязательно, достаточно указать их реквизиты.

Его можно сдать в бумажном виде в ИФНС или МФЦ, или отправить электронно через личный кабинет.

Недавно ФНС разъяснила, как заполнить такое заявление предпенсионерам.