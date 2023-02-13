Инвесторов обяжут заменить еврооблигации локальными

Минфин поддержал идею ЦБ заместить евробонды локальными облигациями, сообщает «Коммерсант»

Эмитенты должны выпустить замещающие облигации, на которые инвесторы должны перейти в обязательном порядке.

Такая замена позволит вернуть контроль над частью активов, которые заблокировали из-за санкций. В ноябре 2022 года таких ценных бумаг было более чем на 5,5 трлн рублей, из которых 20% – средства частных инвесторов.

10 февраля 2023 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что замена еврооблигаций должна стать обязательной. Пока что конвертация активов носит рекомендательный характер.