ЕНП (единый налоговый платеж)

📒 Устали искать по сайтам и чатам информацию по ЕНП – актуальный и полный ЕНП-навигатор

ЕНП настолько проблематично вошел в нашу реальность, что разобраться в нем по-быстрому после прочтения одной статьи не получится.

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Чтобы все-таки облегчить вам жизнь, мы открыли онлайн-курс «ЕНП и ЕНС организаций, ИП и самозанятых».

Система сдачи и уплаты налогов поменялась. Но противоречий и вопросов больше, чем разъяснений. Обещанного упрощения пока никто не заметил, а чиновники еще и в воздухе переобуваются. У многих каша в голове из-за постоянного потока неструктурированной информации. 

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Материал поможет быстро разобраться с главной бухгалтерской темой 2023 года.

Разберетесь, как заполнить уведомление по ЕНП, как платить налог самозанятым и ИП, что делать с фиксированными взносами ИП.

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