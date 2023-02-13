ВЭД

Венесуэла готова подключиться к системе Мир и аналогу SWIFT

После подключения Венесуэлы к системе передачи финансовых сообщений, страны смогут проводить расчеты в национальных валютах.

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Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что Венесуэла работает над подключением к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Тогда страны смогут вести торговлю в национальных валютах. Об этом пишет «Прайм».

Также Венесуэла планирует подключиться к платежной системе «Мир».

В 2022 году «Еврофинанс-Моснарбанк» и Главное национальное управление по криптоактивам Венесуэлы подписали соглашение о цифровом развитии.

Федеральная таможенная служба и национальная служба таможенного и налогового администрирования Венесуэлы заключили меморандум, по которому страны будут выявлять и пресекать сомнительные финансовые операции участников внешнеэкономической деятельности.

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