Малый и средний бизнес

Малые и средние предприятия могут подать заявку на льготный кредит под 3%

Заявки принимают в электронном виде на сайте Корпорации МСП. На программу поддержки высокотехнологичных компаний выделили 15 млрд рублей. Бизнес может получить до 500 млн рублей по ставке 3% годовых.

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МСП открыла прием заявок от малых и средних предприятий на участие в программе кредитования высокотехнологичных компаний, сообщается на сайте Корпорации.

Предприятия могут оформить льготный кредит до 500 млн рублей по ставке 3% годовых.

Предполагается, что в 2023 году такую поддержку смогут получить более 100 компаний на общую сумму не менее 15 млрд рублей.

Поддержка положена малому и среднему бизнесу, который занимается разработками в сфере искусственного интеллекта, коммуникационных технологий, IT, инновационных производственных и генетических технологий, биотехнологий и фармацевтики.

Сейчас сократили список документов, которые подтверждают инновационность проекта. Сотрудники Корпорации МСП помогут собрать нужный пакет документов для получения льготного кредита в банке.

Заявки принимают в электронном виде на сайте МСП.РФ, затем они отправляются на проверку в МСП Банк.

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