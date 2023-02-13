ЕНП (единый налоговый платеж)

Можно вернуть переплату с ЕНС, даже если это деньги от третьего лица

Если кто-то пополнил ваш ЕНС, вы можете вернуть эти деньги себе.

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Вопрос обсуждают подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Ситуация такая: клиент ИП расплатился с бизнесменом, перечислив деньги на его ЕНС.

Теперь у ИП положительное сальдо на ЕНС, которое изначально хотели пустить на налоги. Но потом ситуация поменялась, часть денег зачли на налоги, а часть хотят вернуть себе.

Некоторые коллеги выразили сомнение по поводу возврата денег, перечисленных третьим лицом.

Но запрета на это нет.

Как поясняет ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков на своем сайте, вернуть деньги не может тот, кто перечислил их на чужой ЕНС.

А вот владелец ЕНС при положительном сальдо может вернуть переплату.

Подать заявление о возврате можно:

  • на бумаге;
  • в электронной форме по ТКС;
  • в электронной форме через личный кабинет.

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