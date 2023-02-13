📃 Не сдавайте несколько уведомлений по ЕНП в один месяц

А значит и уведомление в таком случае нужно подавать несколько раз? Нет.

Для уведомлений руководствуйтесь правилом: повторное уведомление за тот же период оформляют, только если прежнее уведомление было с ошибкой.

Например, компания направила уведомления по НДФЛ с аванса, а потом уведомление по НДФЛ с зарплаты. Если код периода одинаковый и уведомления отличаются только суммой, то инспекторы будут считать верным второе уведомление, а складывать суммы двух уведомлений не станут.

Так как же быть? Давайте обсудим на вебинаре. В Клерк.Премиум ежедневно поступают сотни вопросов из-за новой системы уплаты налогов. Все самые важные вопросы мы разобрали и подготовили ответы для понимания.

Что теперь делать с ЕНП, ЕНС и новым Социальным фондом обсудим завтра.

На вебинаре разберем:

Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет: первый опыт. Платежки и уведомления по ЕНП. Фиксированные взносы ИП и ЕНП. Социальный фонд России. Форма ЕФС-1: порядок заполнения и сроки сдачи. Другие изменения и вопросы бухгалтеров из Клерк.Премиум.

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