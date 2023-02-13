Вебинары для бухгалтеров

📃 Не сдавайте несколько уведомлений по ЕНП в один месяц

Компания или ИП может перечислять деньги в бюджет частями. Ведь закон не запрещает пополнять ЕНС несколько раз в месяц. Частями можно, к примеру, платить налог по УСН или перечислять НДФЛ с каждой выплаты.

Версия для печати

А значит и уведомление в таком случае нужно подавать несколько раз? Нет.

Для уведомлений руководствуйтесь правилом: повторное уведомление за тот же период оформляют, только если прежнее уведомление было с ошибкой.

Например, компания направила уведомления по НДФЛ  с аванса, а потом уведомление по НДФЛ с зарплаты. Если код периода одинаковый и уведомления отличаются только суммой, то инспекторы будут считать верным второе уведомление, а складывать суммы двух уведомлений не станут.

Так как же быть? Давайте обсудим на вебинаре. В Клерк.Премиум ежедневно поступают сотни вопросов из-за новой системы уплаты налогов. Все самые важные вопросы мы разобрали и подготовили ответы для понимания. 

Что теперь делать с ЕНП, ЕНС и новым Социальным фондом обсудим завтра.

На вебинаре разберем:

  1. Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет: первый опыт.
  2. Платежки и уведомления по ЕНП.
  3. Фиксированные взносы ИП и ЕНП.
  4. Социальный фонд России.
  5. Форма ЕФС-1: порядок заполнения и сроки сдачи.
  6. Другие изменения и вопросы бухгалтеров из Клерк.Премиум.

Записывайтесь и получите разъяснения по всем сложным вопросам.

Вебинары для бухгалтеров

📃 Не сдавайте несколько уведомлений по ЕНП в один месяц

Компания или ИП может перечислять деньги в бюджет частями. Ведь закон не запрещает пополнять ЕНС несколько раз в месяц. Частями можно, к примеру, платить налог по УСН или перечислять НДФЛ с каждой выплаты.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ФСБУ Аренда

Автомобиль в лизинге: бухгалтерский и налоговый учет

Получение транспортного средства в лизинг может стать отличным способом пополнить автопарк вашей компании. Но у многих бухгалтеров возникают вопросы относительно учета арендованного имущества. Разберем особенности бухгалтерского и налогового учета этих объектов.

Автомобиль в лизинге: бухгалтерский и налоговый учет

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налоговые проверки

От налогов не уклониться даже в метавселенной

История о том, как я побывала на необычной конференции в метавселенной и ощутила весь сюрреализм налоговой системы. Основная тема встречи – как налоговики будут доказывать уклонения от уплаты налогов в 2023 году. Проверки уходят на второй план, теперь ФНС делает больно иначе.

От налогов не уклониться даже в метавселенной
Читать еще