Тинькофф банк обновил логотип

Компания подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать права на упрощенный вариант логотипа.

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10 февраля 2023 года Тинькофф банк подал заявку в Роспатент на регистрацию дополнительного товарного знака, сообщается на сайте банка.

Тинькофф банк использует свой знаменитый логотип с гербом семьи Тиньковых на правах лицензиата, компания не владеет изображением.

Сейчас этот логотип переработали, чтобы зарегистрировать права.

«Логотип не изменяется, причина этой заявки сугубо техническая. Ранее у нас было два вариации герба – высокой детализации и упрощенной. Но на небольших размерах даже упрощенный герб был плохо виден, превращался «в мыло». Поэтому мы сделали дополнительный логотип, это тот же герб, с еще меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах, например, небольших иконках. Он у нас уже давно используется на стикерах и на знаках Tinkoff Pay и ID», - сообщили представили банка.

Тинькофф банк планирует использовать новый логотип для оформления банкоматов, кассовых аппаратов и при оказании телекоммуникационных услуг.

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Логотипы Тинькофф банка

Отметим, что Олег Тиньков не происходил из дворянского рода семьи Тиньковых, который на знаменитом логотипе. Однако бизнесмен использовал изображение единорога и воина с мечом как основу бренда.

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