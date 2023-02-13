Тинькофф банк обновил логотип

10 февраля 2023 года Тинькофф банк подал заявку в Роспатент на регистрацию дополнительного товарного знака, сообщается на сайте банка.
Тинькофф банк использует свой знаменитый логотип с гербом семьи Тиньковых на правах лицензиата, компания не владеет изображением.
Сейчас этот логотип переработали, чтобы зарегистрировать права.
«Логотип не изменяется, причина этой заявки сугубо техническая. Ранее у нас было два вариации герба – высокой детализации и упрощенной. Но на небольших размерах даже упрощенный герб был плохо виден, превращался «в мыло». Поэтому мы сделали дополнительный логотип, это тот же герб, с еще меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах, например, небольших иконках. Он у нас уже давно используется на стикерах и на знаках Tinkoff Pay и ID», - сообщили представили банка.
Тинькофф банк планирует использовать новый логотип для оформления банкоматов, кассовых аппаратов и при оказании телекоммуникационных услуг.
Отметим, что Олег Тиньков не происходил из дворянского рода семьи Тиньковых, который на знаменитом логотипе. Однако бизнесмен использовал изображение единорога и воина с мечом как основу бренда.