ЕНП (единый налоговый платеж)

Какие налоги будут в уведомлении по ЕНП, которое надо сдать до 27 февраля

До 27 февраля 2023 года (так как 25.02 – это выходной) надо сдать уведомление по ЕНП.

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В нем будут такие налоги:

  • НДФЛ с выплат работникам в период с 23.01.2023 по 22.02.2023;
  • имущественные налоги организаций за 2022 год;
  • страховые взносы за январь 2023 года.

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Уплатить исчисленные налоги необходимо в срок не позднее 28.02.2023.

Уведомление нужно по налогам и взносам с авансовой системой расчетов, то есть по которым срок уплаты наступает ранее, чем сдается декларация или ИФНС делает расчет налога, поясняет УФНС.

К ним относятся:

  • НДФЛ;
  • страховые взносы;
  • имущественные налоги юрлиц (транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций);
  • налоги по УСН и ЕСХН.
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