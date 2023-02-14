Какие налоги будут в уведомлении по ЕНП, которое надо сдать до 27 февраля

В нем будут такие налоги:
- НДФЛ с выплат работникам в период с 23.01.2023 по 22.02.2023;
- имущественные налоги организаций за 2022 год;
- страховые взносы за январь 2023 года.
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Уплатить исчисленные налоги необходимо в срок не позднее 28.02.2023.
Уведомление нужно по налогам и взносам с авансовой системой расчетов, то есть по которым срок уплаты наступает ранее, чем сдается декларация или ИФНС делает расчет налога, поясняет УФНС.
К ним относятся:
- НДФЛ;
- страховые взносы;
- имущественные налоги юрлиц (транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций);
- налоги по УСН и ЕСХН.