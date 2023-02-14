ЕНП (единый налоговый платеж)

В уведомлении не надо указывать КБК ЕНП

Бухгалтеры жалуются, что отправляют уведомление, а в ответ приходит отказ. При детальном рассмотрении выясняется, что бухгалтер указал в уведомлении на взносы КБК ЕНП – 18201061201010000510.

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Такая история, в частности, приключилась с участницей нашего форума.

Программа сформировала уведомление с таким КБК, а бухгалтер не проверила.

Как итог – сообщение «код ошибки 0300400009, текст ошибки: Таблица 2. По КБК = 18201061201010000510 не может быть представлено Уведомление».

Будьте внимательны.

В уведомлении по сроку 27.02.2023 будет:

  • НДФЛ с кодом 21/02 и КБК 18210102010011000110
  • Страховые взносы с кодом 21/01 и КБК 18210201000011000160.

Обратите внимание: страховые взносы начисляются по единому тарифу и идут на один КБК.

Делить их по видам страхования не надо!

Судя по сообщениям в Telegram-чатах и форумах многие бухгалтеры пытаются разделить взносы на три части (ОПС, ОМС, ОСС) в уведомлении. Не надо так делать.

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