В уведомлении не надо указывать КБК ЕНП

Такая история, в частности, приключилась с участницей нашего форума.

Программа сформировала уведомление с таким КБК, а бухгалтер не проверила.

Как итог – сообщение «код ошибки 0300400009, текст ошибки: Таблица 2. По КБК = 18201061201010000510 не может быть представлено Уведомление».

Будьте внимательны.

В уведомлении по сроку 27.02.2023 будет:

НДФЛ с кодом 21/02 и КБК 18210102010011000110

Страховые взносы с кодом 21/01 и КБК 18210201000011000160.

Обратите внимание: страховые взносы начисляются по единому тарифу и идут на один КБК.

Делить их по видам страхования не надо!

Судя по сообщениям в Telegram-чатах и форумах многие бухгалтеры пытаются разделить взносы на три части (ОПС, ОМС, ОСС) в уведомлении. Не надо так делать.

Не до конца понимаете, как теперь платить налоги, взносы и что сегодня с проверками? Приходите на Клерк.Конференцию.

Обсудим топовые темы с топовыми экспертами.

Стоимость конференции – 1500 рублей. На конференцию идут бесплатно:

подписчики Клерк.Премиум;

слушатели курсов повышения квалификации и профпереподготовки;

аттестованные участники Сообщества профбухгалтеров.

Чтобы не платить за конференцию, подключите Клерк.Премиум (консультации+ разборы+обучение), запишитесь на курс или пройдите Аттестацию.