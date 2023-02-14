Отчетность в Росстат

Малому бизнесу упростят отчетность в Росстат

Вместо многочисленных форм, в которых зачастую есть дублирующиеся пункты, нужно будет отчитываться по исчерпывающему перечню показателей.

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Малому бизнесу упростят отчетность в Росстат
Иллюстрация: freepik/freepik

Минэкономразвития разработало законопроект, резко сокращающий число показателей, по которым малый бизнес должен отчитываться перед Росстатом, пишет РБК.

Росстат сейчас проводит сплошное статистическое наблюдение за субъектами малого и среднего бизнеса раз в пять лет. В остальное время проводятся выборочные наблюдения малых и средних предприятий раз в месяц или раз в квартал, микропредприятий – раз в год.

Последнее сплошное статистическое наблюдение МСП проводилось в 2021 году.

Поправки убирают из закона конкретную периодичность проведения статистических наблюдений. В новой версии указано, что порядок устанавливает правительство.

Согласно проекту, малому бизнесу нужно будет сдавать отчетность не в несколько ведомств, а в личном кабинете на цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных, используя электронную подпись. В частности, для индивидуальных предпринимателей и представителей юрлиц по доверенности предусмотрена возможность использовать неквалифицированную электронную подпись физлица.

Доступ к личному кабинету может быть предоставлен в том числе через «Госуслуги» или портал МСП.

Новый подход к отчетности поддержали Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия» и общественный совет при Росстате.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.

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