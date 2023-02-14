Многодетные семьи

Многодетным отцам могут разрешить выйти на пенсию раньше

Мужчинам в многодетных семьях разрешат уйти на пенсию раньше: минус один год за каждого ребенка, но не более пяти лет. Маткапитал можно будет использовать для аренды жилья, для покупки отечественного авто и на дополнительные детские выплаты.

Версия для печати
Многодетным отцам могут разрешить выйти на пенсию раньше
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Общественная палата (ОП) предложила до 2030 года продлить помощь многодетным семьям в погашении ипотеки, расширить варианты использования маткапитала, а также снизить пенсионный возраст отцам трех и более детей. Об этом пишут «Известия».

По мнению ОП, предложенные меры простимулируют рождение 1,6 млн детей. Госдума уже поддержала инициативу.

Такая поддержка поможет за 2023-2025 годы на 11% увеличить число детей и сократить число абортов по «социальным показаниям».

Авторы инициативы заявили, что от государства потребуется не более 250-300 млрд рублей в год.

До 2030 года многодетные семьи, у которых с 1 января 2019 года появился третий и последующие дети, могут полностью или частично погасить ипотеку до 450 тыс. рублей.

Из средств материнского капитала многодетные семьи смогут получать ежемесячные, ежеквартальные, годовые выплаты на детей в размере одного прожиточного минимума на ребенка. Также маткапитал разрешат потратить на покупку отечественного автомобиля и на съемное жилье.

Многодетным отцам снизят пенсионный возраст из расчета минус один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

Отцам трех и более детей в возрасте до 16 лет предоставят отсрочку от призыва. Сейчас это право имеют только родители четырех и более детей.

Инвестиции

Юридические лица теперь могут работать на бирже через Тинькофф

Пока что сервис «Инвестиции для бизнеса» позволяет открыть брокерский счет юрлицам и размещать свободные средства компаний через операции РЕПО. В дальнейшем компании смогут менять валюту по биржевому курсу, покупать ценные бумаги и привлекать заемные средства.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоги, взносы, пошлины

Сверка расчетов с налоговой по ЕНС. Изменения 2023

Право организации или ИП на сверку расчетов с бюджетом после введения ЕНС и ЕНП никуда не исчезло. В целом порядок проведения этой процедуры остался тот же, изменились лишь формы документов, составляемые в ходе сверки.

Сверка расчетов с налоговой по ЕНС. Изменения 2023
ЕНП (единый налоговый платеж)

🔥 Научитесь работать с ЕНП и ЕНС. Онлайн-курс для компаний, самозанятых и ИП

Онлайн-курс всего за 99 рублей. Он научит вас заполнять платежки, чтобы банки их пропускали, а деньги поступали на верный счет. Узнаете, почему и как теперь нужно уведомлять налоговую о будущих платежах. Если вы ИП, разберетесь, как быть с фиксированными взносами и платежами по упрощенке.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Многодетные семьи

Многодетным отцам могут разрешить выйти на пенсию раньше

Мужчинам в многодетных семьях разрешат уйти на пенсию раньше: минус один год за каждого ребенка, но не более пяти лет. Маткапитал можно будет использовать для аренды жилья, для покупки отечественного авто и на дополнительные детские выплаты.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Жилищное законодательство

Генпрокуратура проверила сферу ЖКХ и внесла изменения в Жилищный кодекс

Капитальный ремонт не спасает аварийное жилье, а деньги фонда на него тратятся. Чтобы этого избежать прокуратура предложила перед началом работ проводить фактическое техобследование зданий. Деньги с жильцов за проверку не возьмут.

Страховые взносы и ПСН

Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023 году

В 2021 году у ИП на ПСН появилась возможность уменьшать патент на уплаченные за себя и работников страховые взносы и пособия. Рассмотрим подробнее, как это сделать и какие нюансы нужно учесть в 2023 году.

Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023 году
Читать еще