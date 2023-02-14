Многодетным отцам могут разрешить выйти на пенсию раньше

Общественная палата (ОП) предложила до 2030 года продлить помощь многодетным семьям в погашении ипотеки, расширить варианты использования маткапитала, а также снизить пенсионный возраст отцам трех и более детей. Об этом пишут «Известия».

По мнению ОП, предложенные меры простимулируют рождение 1,6 млн детей. Госдума уже поддержала инициативу.

Такая поддержка поможет за 2023-2025 годы на 11% увеличить число детей и сократить число абортов по «социальным показаниям».

Авторы инициативы заявили, что от государства потребуется не более 250-300 млрд рублей в год.

До 2030 года многодетные семьи, у которых с 1 января 2019 года появился третий и последующие дети, могут полностью или частично погасить ипотеку до 450 тыс. рублей.

Из средств материнского капитала многодетные семьи смогут получать ежемесячные, ежеквартальные, годовые выплаты на детей в размере одного прожиточного минимума на ребенка. Также маткапитал разрешат потратить на покупку отечественного автомобиля и на съемное жилье.

Многодетным отцам снизят пенсионный возраст из расчета минус один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

Отцам трех и более детей в возрасте до 16 лет предоставят отсрочку от призыва. Сейчас это право имеют только родители четырех и более детей.