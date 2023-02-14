Пользователи интернета

Сайт платежной системы Qiwi будет предоставлять данные клиентов по запросу властей

Сайт Qiwi будет хранить информацию о пользователях и делиться ей с государственными органами.

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9 февраля 2023 года Роскомнадзор внес сайт платежной системы Qiwi в реестр организаторов распространения информации, сообщает «Коммерсант».

Организаторы распространения информации (ОРИ) с 2018 года должны в течение шести месяцев хранить переписки, сведения о звонках и личные данные пользователей, а также предоставлять их по запросу государственных органов.

Сейчас в реестре более 350 интернет-ресурсов, в том числе сервисы «Яндекса», «Авито», «ВКонтакте» и другие.

Qiwi позволяет пользователям и компаниям проводить денежные платежи и переводы.

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