Налоговики утверждают, что в личных кабинетах есть вся информация о ЕНС

В нем доступны все данные о состоянии ЕНС, реализована возможность его пополнения, просмотра детализации баланса и распределения платежей, отражена дата предстоящих платежей, расшифровка пеней и недоимки.

Об этом сообщает УФНС по Хабаровскому краю.

Налоговики пишут, что сейчас в регионе информацию о ЕНС в режиме онлайн получают более 13 тысяч организаций, около 24 тысяч ИП и свыше 350 тысяч физлиц.

Между тем по факту при входе в ЛК ИП картина такая:

Кроме того, налогоплательщики по всей стране жалуются, что личные кабинеты сбоят.