Туристам из РФ проще всего получить шенген в Венгрии и Греции

Легче всего получить шенгенскую визу в Венгрию и Грецию. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

У туроператоров, аккредитованных при консульствах в Венгрии или в Греции, есть преимущество в виде своей квоты.

Сейчас у туристов из РФ принимают документы на шенгенскую визу Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария, Португалия.

В Ассоциации туроператоров советуют оформлять визу не менее, чем за месяц до поездки.

Ранее мы писали, что свободные слоты для оформления визы блокируются ботами автоматической записи. Поэтому на получение разрешения потребуется больше времени.

Франция – единственное направление, где боты автоматической записи в визовый центр наиболее активны.