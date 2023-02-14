Россию внесли в список налоговых убежищ

Совет Европейского Союза обновил список юрисдикций, не сотрудничающих с Брюсселем по налоговым вопросам, сообщает РБК.
В список добавлены Россия, Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова, теперь в нем 16 юрисдикций.
«Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по вопросам налогов, и призывает их улучшить законодательство», – сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.
По мнению Брюсселя, Россия не продемонстрировала желание решать вопросы, связанные со специальным режимом для международных компаний. Диалог с Москвой о налогах в целом зашел в тупик после начала СВО, говорится в сообщении.