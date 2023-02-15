В 2023 году можно вернуть госпошлину за лицензию по азартным играм

Норма введена постановлением Правительства от 23.01.2023 № 63.

Речь идет о таких госпошлинах:

за лицензию или изменение в реестр лицензий на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах;

за производство и реализацию защищенной от подделок полиграфической продукции.

Если компания оплатила такую госпошлину с 1 по 26 января 2023 года, то она может ее вернуть, сообщают налоговики.

Для этого нужно обратиться с заявлением в ФНС и приложить подтверждающие оплату документы.