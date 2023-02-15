VK запустил кабинет прямых выплат для самозанятых, юрлиц и ИП

В VK появился новый кабинет выплат для авторов, которые зарабатывают через партнtрскую программу соцсети, еt инструменты для монетизации видеороликов, а также маркет-платформу, пишет vc.ru.

Пользоваться им могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юрлица.

Для вывода средств можно выбрать один из банков – «Банк 131» и VK Pay («Деньги.Мэйл.Ру»). Комиссия при переводе денег на карту для самозанятых составит 0,5-1,5% – в зависимости от выбранного банка.

Юрлица смогут выводить заработок на расчетный счет без вычета каких-либо процентов.

Благодаря появлению у «ВКонтакте» собственного кабинета юрлица и ИП получили возможность заключать договор напрямую с соцсетью.

Для отчетности стороны будут раз в месяц получать и подписывать закрывающие документы – лично или с помощью электронной подписи. Самозанятые тем временем смогут автоматически декларировать доходы в ФНС.

Компания также решила поддержать самозанятых авторов: в течение полугода с момента запуска она будет выплачивать им «вознаграждение», равное налогу на профессиональный доход. Сумму будут добавлять «сверху» при выводе средств.