В Думе предложили ввести ипотеку на новостройки под 5% для всех

Предложение направлено в Минстрой, ЦБ и правительство.

Напомним, действующая сейчас программа льготной ипотеки на новостройки под 8% продлена до июня 2024 года.

По задумке депутатов, банки будут получать кредит в ЦБ под 2%, делать свою наценку в 3% и выдавать людям под 5%, пишут «Известия».

Между тем в ЦБ отметили, что льготные программы кредитования должны быть адресными, а не всеобщими.

Много льготных кредитов широким категориям заемщиков приведет к более высокой ключевой ставке и меньшей доступности кредитов для остальных заемщиков, считает ЦБ.