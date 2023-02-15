Предложили маркировать враждебные Telegram-каналы

Такие каналы с «враждебной к России информацией» предлагают маркировать специальными знаками.

Сейчас молодежь берет информацию в основном не из телевизора, а из интернета, в частности из Telegram-каналов.

А в некоторых из них под патриотическими названиями «может скрываться отнюдь не дружественная по отношению к России информация», заявили в СФ.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу по маркировке каналов, но отметила, что не знает, возможно ли это технически, передает РИА Новости.