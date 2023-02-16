↩ Деньги по платежке-уведомлению ФНС направит не на указанный налог, а на погашение недоимки

Деньги по платежке-уведомлению признаются единым налоговым платежом и участвуют в погашении общей недоимки совокупной обязанности, имеющейся на ЕНС на дату поступления платежа.
Их не зачтут в счет конкретной обязанности по налогу, указанному в платежке.
Об этом предупреждает ФНС в письме от 06.02.2023 № ЗГ-3-8/1441@.
Вместе с тем налоговики на основании поступившего платежного поручения сформируют начисления, которые включаются в совокупную обязанность плательщика.
То есть, старый долг будет погашен и образуется новый – по тому налогу, на который была платежка.