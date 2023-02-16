Бухгалтерия

Новым регионам разрешат сдавать упрощенную отчетность в бумажном виде

Переходный период предлагают сделать до 2025 года. После чего компании из новых регионов присоединятся к цифровым стандартам бухучета.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил до 2025 года разрешить субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) из новых регионов РФ сдавать отчетность в упрощенной форме и в бумажном виде. Об этом сообщает «ТАСС».

«В условиях переходного периода важно максимально упростить условия ведения бизнеса в новых регионах», – заявил Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по МСП.

Для новых регионов разработают упрощенную форму отчетности. До 2025 года бизнесу позволят сдавать документы в бумажном виде.

После окончания переходного периода, компании перейдут на цифровые стандарты ведения бухгалтерского учета, принятые в РФ.

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