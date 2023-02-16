Гознак запустил бета-версию инвестиционного приложения

Гознак запустил бета-версию мобильного приложения для инвестиций в физическое золото «Гознак.Инвестиции». Об этом сообщается на сайте организации.

Пользователи мобильного приложения могут покупать, продавать и оставлять на хранение монеты из золота номиналом 50 рублей и из серебра номиналом 3 рубля.

Чтобы проводить операции, нужно посетить торговый салон Московского монетного двора для подтверждения личности. После этого инвестировать в физические монеты можно дистанционно.

Срок хранения монет не ограничен, пользователь может в любое время их забрать в салоне Московского монетного двора.

Приложение доступно в Google.Play и RuStore. Пользователи на iOS получат доступ к сервису через веб-версию.