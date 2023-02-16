Сбер вернет клиентам украденные деньги

В мае 2023 года Сбербанк запустит услугу, с помощью которой начнет возвращать клиентам переведенные на счета предполагаемых мошенников средства. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Сбербанк по 115-ФЗ будет на 10 дней блокировать деньги на счету предполагаемого мошенника, сообщать об этом клиенту банка, а затем помогать вернуть потерянные средства.

Для этого клиент должен подать в банк заявление на возврат средств и оформить доверенность банку на право представлять его интересы в суде.

Клиент сразу получит украденные деньги, а банк их взыщет через суд.