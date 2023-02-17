ЕНП (единый налоговый платеж)

Какой срок уплаты указывать в заявлении на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

Если платить фиксированные взносы ИП на ЕНП, надо отправлять заявление на зачет ЕНП в счет взносов, чтобы налоговики их зарезервировали.

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Об этом способе уменьшать налог на взносы мы писали тут.

Как заполнить это заявление – смотрите тут.

В этом заявлении есть строка, в которой надо указать срок уплаты взносов.

1

ИП задаются вопросом, какую дату там указывать.

По норме НК РФ срок уплаты фиксированных взносов – 31.12.2023.

Однако в 2023 году это выходной день, поэтому срок переносится на ближайший рабочий. Это будет 09.01.2024, но это не точно, так как перенос выходных дней в 2024 году еще не утвержден.

Эта дата (09.01.2024) озвучена в письме Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 как крайний день уплаты взносов за 2023 год.

Никаких разъяснений от ФНС по вопросу заполнения заявления (в части указания срока) пока нет, хотя вопрос этот задают, в том числе, и в Telegram-чате ФНС.

Впрочем, на этот вопрос ответили в УФНС по Севастополю, но ответ вызывает недоумение.

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То есть, по мнению УФНС, в заявлении будет стоять срок 31.03.2023, так как этот взнос идет на уменьшение аванса за 1 квартал.

Но по фиксированным взносам нет такого срока уплаты по НК РФ.

Как только ФНС выпустит разъяснения на этот счет, мы обязательно о них расскажем.

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