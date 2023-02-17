Инвестиции

Инвесторам пришли первые отказы от органов Евросоюза в разблокировке

Минфин Бельгии прислал первые ответы на обращения за разрешением на разблокировку активов на счетах, открытых Национальному расчетному депозитарию (НРД) в бельгийском депозитарии Euroclear

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Речь идет об обращениях юридических фирм от имени частных инвесторов – они получили отказы, пишет РБК.

В одном из писем, которые Главное управление Казначейства Минфина Бельгии направило в ответ на обращения юридических фирм от имени частных инвесторов, указано, что ведомство «не может санкционировать выдачу средств, размещенных в НРД и замороженных в Euroclear Bank, на основании статьи 6 b (5) постановления 269/2014».

Бельгийский регулятор в декабре опубликовал разрешение на разблокировку, которое требовало найти в Евросоюзе гаранта, отвечающего за соблюдение юридических ограничений и подтвердил, что инвесторы, в отношении которых подан запрос, не находятся под санкциями.

Также оно предусматривает продажу позиций – денег и ценных бумаг, заблокированных на счетах НРД в Euroclear для прекращения правоотношений с российским депозитарием.

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