С крупных компаний планируют взять дополнительный разовый сбор

Власти собираются отразить в Налоговом кодексе разовый платеж в бюджет как сбор с компаний со средней прибылью за 2021–2022 годы выше 1 млрд руб., за исключением нефтегазовых. Об этом пишет «РБК».

Предполагается, что платеж будет добровольным, от ведущих бизнес-объединений ждут консолидированного согласия на его уплату.

Все компании, кроме МСП, будут должны уплатить такой сбор. Сейчас обсуждается, с какой именно прибыли он будет взят: с чистой или с доналоговой.

Минфин рассчитывает собрать с помощью дополнительного сбора 300 млрд рублей.