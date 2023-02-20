Страховые взносы в малом бизнесе с МРОТ и свыше МРОТ идут на один КБК

Но это не значит, что взносы по разным тарифам надо отражать в уведомлении или платежке-уведомлении отдельно.
Вопрос задал участник нашего форума.
Считают взносы отдельно по каждому тарифу, но потом их складывают и эту общую сумму уплачивают и отражают в уведомлении.
Например, зарплата 30 000 руб.
Взносы по тарифу 30%: 16 242×30% = 4 872,60 руб.
Взносы по тарифу 15%: (30 000 –16 242) х 15% = 2 063,70 руб.
Платить на КБК 18210201000011000160 надо общую сумму 6 936,30 руб. (если применять платежки в качестве уведомлений).
Если платить на ЕНП, то в уведомлении тоже будет одна общая сумма на указанный выше КБК.