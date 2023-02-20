Страховые взносы

Страховые взносы в малом бизнесе с МРОТ и свыше МРОТ идут на один КБК

Тариф взносов для бизнеса из реестра МСП – 15% с выплат свыше МРОТ. А выплаты в пределах МРОТ облагаются под 30%.

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Но это не значит, что взносы по разным тарифам надо отражать в уведомлении или платежке-уведомлении отдельно.

Вопрос задал участник нашего форума.

Считают взносы отдельно по каждому тарифу, но потом их складывают и эту общую сумму уплачивают и отражают в уведомлении.

Например, зарплата 30 000 руб.

Взносы по тарифу 30%: 16 242×30% = 4 872,60 руб.

Взносы по тарифу 15%: (30 000 –16 242) х 15% = 2 063,70 руб.

Платить на КБК 18210201000011000160 надо общую сумму 6 936,30 руб. (если применять платежки в качестве уведомлений).

Если платить на ЕНП, то в уведомлении тоже будет одна общая сумма на указанный выше КБК.

 

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