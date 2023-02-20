Будет новый чек-лист для трудовых проверок работодателей

На федеральном портале опубликован проект Роструда с изменениями по проверочным листам.

В частности, разработали еще один чек-лист, который касается трудовых прав мобилизованных сотрудников (а также контрактников и добровольцев).

Работодателям зададут вопросы о сохранении рабочего места за такими сотрудниками, об издании приказа о приостановлении трудового договора, выплате зарплаты и т. д.

Кроме того, внесут изменения в вопросы и по другой теме. В частности, спросят про применение районного коэффициента и процентной надбавки для северных сотрудников. Изменятся вопросы по СОУТ.