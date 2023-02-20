Минсельхоз и Минпромторг отказались регулировать продуктовые наценки

Минсельхоз и Минпромторг России не поддержали предложение депутатов Госдумы об ограничении наценок на продукты первой необходимости. Об этом сообщает «ТАСС».

Министерства считают, что ситуация на рынке продовольствия стабильна и не нуждается в дополнительных корректировках. Постоянное и жесткое регулирование цен негативно повлияет на экономику.

«Многолетний опыт мировой практики подтверждает, что прямое постоянное государственное регулирование наценок не эффективно для решения социальных задач», – сообщил Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли.

По мнению представителей торговых сетей, эффективный способ снижения цен – это таргетированное налогообложение, вплоть до пониженной ставки НДС на социально значимые товары.