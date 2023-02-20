❗ Изменился состав сведений в путевом листе

В путевом листе больше не понадобится писать наименование и номер документа. Вместо данных о владельце транспортного средства придется отражать, кто оформил лист: адрес регистрации, номер телефона, ОГРН, наименование компании или ФИО предпринимателя.

Но это еще не все изменения к 1 марта .

К примеру, появились новые правила уничтожения персональных данных. А организации, которые используют сим-карты в оборудовании, должны к 1 марта – самый край – внести сведения о них в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если не пройти такую регистрацию, номер заблокируют.

Следить за изменениями и регулярно повышать свою квалификацию вам поможет Сообщество профессиональных бухгалтеров.

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