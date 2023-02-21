Роскомнадзор заблокировал 45 тысяч сайтов с незаконной продажей лекарств

С 2020 года Роскомнадзор заблокировал более 45 тыс. сайтов, на которых незаконно торговали лекарствами. Об этом пишут «Известия».

За 2022 год заблокировала около 20,5 тыс. таких интернет-ресурсов.

73% блокировок пришлось на предложения приобрести незарегистрированные в РФ лекарства.

В 13% интернет-ресурсы продавали рецептурные препараты, психоактивные вещества, способные вызвать наркотическую зависимость.

За онлайн-торговлю без разрешений физическим лицам может грозить штраф до 200 тыс. рублей штрафа, а юрлицам – до 6 млн рублей.