Банки

Валютные переводы через «Тинькофф» могут заморозить

Пользователи интернета делятся сообщениями от банка, что есть риск блокировки денежных переводов. Техподдержка «Тинькофф Банка» работает над альтернативными вариантами.

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В телеграм-каналах распространяется информация, что «Тинькофф Банк» начал предупреждать клиентов о риске заморозки денежных переводов в валюте в случае, если Евросоюз введет санкции.

Если перевод заблокируют банки-корреспонденты, то деньги вернутся обратно на счет. Но если заморозка будет на стороне европейского банка, то средства уже не вернутся.

В техподдержке банка сообщили, что сейчас никаких решений по блокировке переводов не принято. Сотрудники «Тинькофф Банка» работают над альтернативными вариантами, один из которых – пользоваться системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

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