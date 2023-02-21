Валютные переводы через «Тинькофф» могут заморозить

В телеграм-каналах распространяется информация, что «Тинькофф Банк» начал предупреждать клиентов о риске заморозки денежных переводов в валюте в случае, если Евросоюз введет санкции.

Если перевод заблокируют банки-корреспонденты, то деньги вернутся обратно на счет. Но если заморозка будет на стороне европейского банка, то средства уже не вернутся.

В техподдержке банка сообщили, что сейчас никаких решений по блокировке переводов не принято. Сотрудники «Тинькофф Банка» работают над альтернативными вариантами, один из которых – пользоваться системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).